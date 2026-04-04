НБА: результаты игр 4 апреля

В субботу, 4 апреля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли увидеть девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты игр на 4 апреля:

«Филадельфия Сиксерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 115:103.

«Шарлотт Хорнетс» — «Индиана Пэйсерс» — 129:108.

«Нью-Йорк Никс» — «Чикаго Буллз» — 139:96.

«Бруклин Нетс» — «Атланта Хоукс» — 107:141.

«Мемфис Гриззлиз» — «Торонто Рэпторс» — 96:128.

«Хьюстон Рокетс» — «Юта Джаз» — 140:106.

«Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс» — 101:133.

«Даллас Маверикс» — «Орландо Мэджик» — 127:138.

«Сакраменто Кингз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 117:113.