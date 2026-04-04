Единая лига: расписание матчей 4 апреля

В субботу, 4 апреля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 4 апреля:

14:30 мск — УНИКС — «Уралмаш»;

15:00 мск — «Самара» — ЦСКА.

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира московский ЦСКА, одержавший 32 победы при трёх поражениях в 35 играх. На втором месте расположился казанский УНИКС — 30 побед и пять поражений. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» — 26 побед при 10 поражениях в 36 играх.