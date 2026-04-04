«На одном уровне с величайшим в истории». Тренер «Далласа» — о 51 очке Купера Флэгга

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд высказался о набравшем 51 очко в матче с «Орландо Мэджик» (127:138) 19-летнем лёгком форварде Купере Флэгге.

«Он должен стать лучшим новичком года. Это невероятно. Страна не видит то, что мы видим ежедневно. То, что он сделал, — это что-то из ряда вон выходящее. Он на одном уровне с величайшим игроком в истории, когда речь заходит о Майкле Джордане и о том, что Купер сделал в свой первый сезон будучи подростком», — приводит слова Кидда ESPN.

Купер был выбран под первым номером на драфте НБА летом 2025 года.