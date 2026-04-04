Купер Флэгг оценил шансы стать лучшим новичком после 51 очка в матче с «Орландо»

19-летний американский форвард Купер Флэгг, представляющий команду НБА «Даллас Маверикс», высказался о гонке за звание лучшего новичка сезона-2025/2026 после того, как набрал 51 очко в матче с «Орландо Мэджик» (127:138).

«Гонка за звание лучшего [новичка]? Что есть, то есть. Для меня, как я уже говорил раньше, главное — становиться лучше с каждым днём. Я знаю, на что способен и что могу сделать. Так что для меня всегда было важно просто прогрессировать с каждым матчем, выходить на площадку, соревноваться, быть тем игроком, которым, я знаю, что могу быть, а всё остальное само собой устаканится.

Повлияет ли 51 очко? Я не уверен. Я надеюсь, что это поможет, но, как уже сказал, не собираюсь беспокоиться об этом. Я собираюсь заботиться о том, чтобы становиться лучше с каждым матчем, смотреть на общую картину и начинать строить что-то», — приводит слова Флэгга ESPN.