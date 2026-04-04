Показать ещё Все новости
«Одни из лучших игроков в лиге». Тренер «Уралмаша» Юдин — о матче с УНИКСом

«Одни из лучших игроков в лиге». Тренер «Уралмаша» Юдин — о матче с УНИКСом
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Антон Юдин высказался о предстоящем матче с УНИКСом, который состоится сегодня, 4 апреля, в 14:30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
74 : 82
Уралмаш
Екатеринбург
УНИКС: Швед - 17, Рейнольдс - 10, Ли - 9, Захаров - 9, Беленицкий - 7, Лопатин - 7, Бингэм - 6, Брюэр - 6, Абдулбасиров - 3, Брайс, Белоусов, Стуленков
Уралмаш: Далтон - 13, Герасимов - 12, Нэвелс - 11, Карданахишвили - 11, Нэльсон - 11, Попов - 8, Эллис - 6, Белянков - 6, Даглас - 3, Писклов - 1, Пынько, Новиков

«УНИКС весь сезон показывает великолепный баскетбол. Команды с габаритами играют в очень физически контактный баскетбол, поэтому именно это нам в первую очередь придётся преодолевать: физическое давление, подборы в нападении и, естественно, их переднюю линию.

На данный момент это, наверное, одни из лучших игроков в лиге. Поэтому Рейнольдс и Бингэм — большая головная боль для всех команд», — приводит слова Юдина пресс-служба турнира.

