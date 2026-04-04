«Одни из лучших игроков в лиге». Тренер «Уралмаша» Юдин — о матче с УНИКСом

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Антон Юдин высказался о предстоящем матче с УНИКСом, который состоится сегодня, 4 апреля, в 14:30 по московскому времени.

«УНИКС весь сезон показывает великолепный баскетбол. Команды с габаритами играют в очень физически контактный баскетбол, поэтому именно это нам в первую очередь придётся преодолевать: физическое давление, подборы в нападении и, естественно, их переднюю линию.

На данный момент это, наверное, одни из лучших игроков в лиге. Поэтому Рейнольдс и Бингэм — большая головная боль для всех команд», — приводит слова Юдина пресс-служба турнира.