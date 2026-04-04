Клюндикова выбрана «Торонто» на драфте расширения WNBA

Российская баскетболистка Мария Клюндикова (Вадеева) была выбрана клубом «Торонто Темпо» на драфте расширения WNBA в рамках формирования состава команды, сообщает официальный сайт лиги.

В прошлом сезоне центровая, ранее выступавшая под фамилией Вадеева, провела 40 матчей за «Миннесоту Линкс», в среднем набирая 4,8 очка, делая 2,9 подбора и отдавая 0,5 передачи за игру.

Ранее в WNBA Клюндикова выступала за «Лос-Анджелес», а в России — за УГМК, курское «Динамо» и «Спарта энд К». Она является трёхкратной чемпионкой Евролиги и трёхкратной обладательницей Суперкубка Европы.

Основной драфт WNBA состоится 13 апреля — новые команды смогут дополнительно выбрать ещё четырёх игроков. Клубы «Торонто Темпо» и «Портленд Файр» начнут выступление в лиге с сезона-2026/2027.

