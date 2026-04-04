Видео: игроки «Далласа» поздравили Флэгга с 51 очком в матче с «Орландо»

Пресс-служба команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» опубликовала в социальных сетях видеоролик, на котором игроки техасского клуба поздравляют 19-летнего американского лёгкого форварда Купера Флэгга с 51 очком в матче с «Орландо Мэджик» (127:138).

Купер провёл на площадке 33 минуты, реализовав 13 из 21 броска со средней дистанции, шесть из девяти трёхочковых и семь из семи штрафных. Также на счету первого номера драфта НБА 2025 года шесть подборов, три передачи, три перехвата, один блок-шот и одна потеря при коэффициенте полезности «+49». 23 очка набрал разыгрывающий «Далласа» Брэндон Уильямс.

У «Орландо» отличились центровой Уэнделл Картер (28 очков) и защитник Десмонд Бейн (27 очков).