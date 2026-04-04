Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: игроки «Далласа» поздравили Флэгга с 51 очком в матче с «Орландо»

Комментарии

Пресс-служба команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» опубликовала в социальных сетях видеоролик, на котором игроки техасского клуба поздравляют 19-летнего американского лёгкого форварда Купера Флэгга с 51 очком в матче с «Орландо Мэджик» (127:138).

НБА — регулярный чемпионат
04 апреля 2026, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
127 : 138
Орландо Мэджик
Орландо
Даллас Маверикс: Флэгг - 51, Уильямс - 23, Томпсон - 18, Кристи - 14, Маршалл - 9, Гэффорд - 7, Джонсон - 2, Нембард - 2, Смит - 1, Пулакидас, Пауэлл, Миддлтон
Орландо Мэджик: Картер - 28, Бейн - 27, Саггс - 19, Да Силва - 19, Вагнер - 18, Банкеро - 10, Кэйн - 8, Картер - 5, Ховард - 2, Битадзе - 2, Ричардсон, Вагнер, Пенда

Купер провёл на площадке 33 минуты, реализовав 13 из 21 броска со средней дистанции, шесть из девяти трёхочковых и семь из семи штрафных. Также на счету первого номера драфта НБА 2025 года шесть подборов, три передачи, три перехвата, один блок-шот и одна потеря при коэффициенте полезности «+49». 23 очка набрал разыгрывающий «Далласа» Брэндон Уильямс.

У «Орландо» отличились центровой Уэнделл Картер (28 очков) и защитник Десмонд Бейн (27 очков).


Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android