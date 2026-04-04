Флэгг стал девятым новичком в истории НБА с 50+ очками за матч

Форвард «Даллас Маверикс» Купер Флэгг набрал 51 очко в матче с «Орландо Мэджик» (127:138), став девятым новичком в истории НБА, которому покорилась отметка в 50+ очков.

НБА — регулярный чемпионат
04 апреля 2026, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
127 : 138
Орландо Мэджик
Орландо
Даллас Маверикс: Флэгг - 51, Уильямс - 23, Томпсон - 18, Кристи - 14, Маршалл - 9, Гэффорд - 7, Джонсон - 2, Нембард - 2, Смит - 1, Пулакидас, Пауэлл, Миддлтон
Орландо Мэджик: Картер - 28, Бейн - 27, Саггс - 19, Да Силва - 19, Вагнер - 18, Банкеро - 10, Кэйн - 8, Картер - 5, Ховард - 2, Битадзе - 2, Ричардсон, Вагнер, Пенда

До него последними новичками с такими показателями были Брэндон Дженнингс (55 очков в 2009 году), Аллен Айверсон (50 в 1997) и Карим Абдул-Джаббар (51 в 1970).

В своём дебютном сезоне Флэгг провёл 65 матчей, все — в стартовом составе. В среднем он набирает 20,8 очка, делает 6,6 подбора, 4,5 передачи и 1,2 перехвата за игру. Также на его счету 0,9 блок-шота и 2,4 потери при коэффициенте полезности 19,8. Сейчас «Даллас» располагается на 13-й строчке в Западной конференции с 24 победами и 53 поражениями.

Купер Флэгг оценил шансы стать лучшим новичком после 51 очка в матче с «Орландо»
