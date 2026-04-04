Флэгг стал девятым новичком в истории НБА с 50+ очками за матч

Форвард «Даллас Маверикс» Купер Флэгг набрал 51 очко в матче с «Орландо Мэджик» (127:138), став девятым новичком в истории НБА, которому покорилась отметка в 50+ очков.

До него последними новичками с такими показателями были Брэндон Дженнингс (55 очков в 2009 году), Аллен Айверсон (50 в 1997) и Карим Абдул-Джаббар (51 в 1970).

В своём дебютном сезоне Флэгг провёл 65 матчей, все — в стартовом составе. В среднем он набирает 20,8 очка, делает 6,6 подбора, 4,5 передачи и 1,2 перехвата за игру. Также на его счету 0,9 блок-шота и 2,4 потери при коэффициенте полезности 19,8. Сейчас «Даллас» располагается на 13-й строчке в Западной конференции с 24 победами и 53 поражениями.