Тренер «Самары» Коновалов назвал проблему клуба перед матчем с ЦСКА

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Самара» Владислав Коновалов высказался в преддверии матча с ЦСКА, который начнётся сегодня, 4 апреля, в 15:00 мск.

«ЦСКА в представлениях не нуждается. Гранд российского баскетбола обладает мощнейшим составом, который хорошо действует в защите и нападении. Это отлаженная машина. Чтобы оставаться в игре, необходимо с первой секунды не терять бдительность, не давать сопернику простора. Это наша проблема — вначале допускаем ошибки, а потом прилагаем двойные усилия, чтобы ситуацию выправить.

На матч ребята должны выйти максимально заряженными, с эмоциями — злыми, настойчивыми и цепкими. Эти три компонента будут играть важную роль. Мы можем показывать умную игру и защищаться. На площадке все в команде должны помогать друг другу, страховать. Без хорошей коммуникации нам ничего не достичь. «Самара» может рассчитывать на успех не за счёт громких имён, а за счёт громкости эмоций игроков», — приводит слова Коновалова пресс-служба команды.