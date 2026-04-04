Тренер «Самары» Коновалов назвал проблему клуба перед матчем с ЦСКА
Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Самара» Владислав Коновалов высказался в преддверии матча с ЦСКА, который начнётся сегодня, 4 апреля, в 15:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 апреля 2026, суббота. 15:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
72 : 109
ЦСКА
Москва
Самара: Походяев - 21, Косяков - 12, Халдеев - 9, М. Кулагин - 8, Кузнецов - 7, Чикарев - 6, Чеваренков - 5, Пивцайкин - 4, Шейко, Саврасов, Чебуркин
ЦСКА: Астапкович - 21, Жан-Шарль - 19, Тримбл - 14, Уэйр - 10, Карпенко - 10, Чадов - 10, Руженцев - 7, Ухов - 6, Кливленд - 4, Митрович - 4, Ганькевич - 2, Зайцев - 2

«ЦСКА в представлениях не нуждается. Гранд российского баскетбола обладает мощнейшим составом, который хорошо действует в защите и нападении. Это отлаженная машина. Чтобы оставаться в игре, необходимо с первой секунды не терять бдительность, не давать сопернику простора. Это наша проблема — вначале допускаем ошибки, а потом прилагаем двойные усилия, чтобы ситуацию выправить.

На матч ребята должны выйти максимально заряженными, с эмоциями — злыми, настойчивыми и цепкими. Эти три компонента будут играть важную роль. Мы можем показывать умную игру и защищаться. На площадке все в команде должны помогать друг другу, страховать. Без хорошей коммуникации нам ничего не достичь. «Самара» может рассчитывать на успех не за счёт громких имён, а за счёт громкости эмоций игроков», — приводит слова Коновалова пресс-служба команды.

