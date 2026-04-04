Форвард «Далласа» — о Флэгге: возможно, лучший новичок в истории

28-летний лёгкий форвард «Даллас Маверикс» Наджи Маршалл высказался о выступлении партнёра по команде Купера Флэгга в его дебютном сезоне в НБА после игры с «Орландо Мэджик» (127:138). В этом матче 19-летний форвард набрал 51 очко.

«Сезон мог бы быть лучше, но Куп — новичок года, без вопросов. Возможно, это вообще лучший новичок в истории. Тяжело ценить величие, когда проходишь через сложные времена, но этот парень — один такой. Без лести, просто факты», — приводит слова Маршалла аккаунт NBA Base в социальной сети X.

Флэгг проводит сильный дебютный сезон: в среднем он набирает 20,8 очка, 6,6 подбора и 4,5 передачи за игру. Купер стал девятым новичком в истории НБА, набравшим 50+ очков за матч, а также самым молодым игроком, достигшим этой отметки.