Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард «Далласа» — о Флэгге: возможно, лучший новичок в истории

Комментарии

28-летний лёгкий форвард «Даллас Маверикс» Наджи Маршалл высказался о выступлении партнёра по команде Купера Флэгга в его дебютном сезоне в НБА после игры с «Орландо Мэджик» (127:138). В этом матче 19-летний форвард набрал 51 очко.

НБА — регулярный чемпионат
04 апреля 2026, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
127 : 138
Орландо Мэджик
Орландо
Даллас Маверикс: Флэгг - 51, Уильямс - 23, Томпсон - 18, Кристи - 14, Маршалл - 9, Гэффорд - 7, Джонсон - 2, Нембард - 2, Смит - 1, Пулакидас, Пауэлл, Миддлтон
Орландо Мэджик: Картер - 28, Бейн - 27, Саггс - 19, Да Силва - 19, Вагнер - 18, Банкеро - 10, Кэйн - 8, Картер - 5, Ховард - 2, Битадзе - 2, Ричардсон, Вагнер, Пенда

«Сезон мог бы быть лучше, но Куп — новичок года, без вопросов. Возможно, это вообще лучший новичок в истории. Тяжело ценить величие, когда проходишь через сложные времена, но этот парень — один такой. Без лести, просто факты», — приводит слова Маршалла аккаунт NBA Base в социальной сети X.

Флэгг проводит сильный дебютный сезон: в среднем он набирает 20,8 очка, 6,6 подбора и 4,5 передачи за игру. Купер стал девятым новичком в истории НБА, набравшим 50+ очков за матч, а также самым молодым игроком, достигшим этой отметки.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android