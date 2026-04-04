11 очков Амосова помогли «Реалу» разгромить «Гран Канарию» в Liga U

2 и 3 апреля в юношеской лиге Испании до 22 лет (Лига U22) состоялся очередной игровой тур, в рамках которого на паркет вышли двое россиян.

Представляющий «Реал» Мадрид лёгкий форвард Егор Амосов, являющийся игроком стартовой пятёрки, помог своему клубу разгромить «Гран Канарию» (92:53). Егор провёл на паркете 27:54, записав на свой счёт по итогам матча 11 очков, два подбора, шесть передач, два блок-шота и одну потерю, что позволило ему стать одним из самых полезных игроков в команде при коэффициенте эффективности «+21». Центровой мадридцев Илья Фролов участия в матче не принимал.

Александр Савков, играющий на позиции защитника за «Сарагосу», 3 апреля не выручил свой клуб в проигранном матче с «Ховентудом» (69:71) — за 32:32 он набрал 10 очков, пять подборов, четыре передачи, три перехвата, три блок-шота при одной потере.