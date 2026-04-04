Новичок УНИКСа Манфорд оказался в заявке матча с «Уралмашем»

Новичок УНИКСа разыгрывающий защитник Ксавьер Манфорд может дебютировать за казанскую команду в домашнем матче Единой лиги с «Уралмашем». О подписании американца стало известно на прошлой неделе, контракт рассчитан до конца этого сезона.

В этом сезоне в Лиге чемпионов за холонский «Хапоэль» защитник провёл 11 матчей, набирая в среднем 13,7 очка, 3,5 подбора и 3,3 передачи при 47,7% реализации трёхочковых. В чемпионате Израиля его статистика: 12,6 очка, 3,3 передачи и 2,5 подбора.

До этого Манфорд успел выйти на паркет в составе итальянской «Умана Рейер Венеция» и австралийского «Мельбурн Феникс», а также провёл 24 матча в НБА за «Мемфис Гриззлиз» и «Милуоки Бакс». Кроме того, он выступал за китайский «Фуцзянь Сюньсин», турецкий «Бурсаспор» и испанскую «Барселону».