Новичок УНИКСа Манфорд оказался в заявке матча с «Уралмашем»

Новичок УНИКСа Манфорд оказался в заявке матча с «Уралмашем»
Новичок УНИКСа разыгрывающий защитник Ксавьер Манфорд может дебютировать за казанскую команду в домашнем матче Единой лиги с «Уралмашем». О подписании американца стало известно на прошлой неделе, контракт рассчитан до конца этого сезона.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
74 : 82
Уралмаш
Екатеринбург
УНИКС: Швед - 17, Рейнольдс - 10, Ли - 9, Захаров - 9, Беленицкий - 7, Лопатин - 7, Бингэм - 6, Брюэр - 6, Абдулбасиров - 3, Брайс, Белоусов, Стуленков
Уралмаш: Далтон - 13, Герасимов - 12, Нэвелс - 11, Карданахишвили - 11, Нэльсон - 11, Попов - 8, Эллис - 6, Белянков - 6, Даглас - 3, Писклов - 1, Пынько, Новиков

В этом сезоне в Лиге чемпионов за холонский «Хапоэль» защитник провёл 11 матчей, набирая в среднем 13,7 очка, 3,5 подбора и 3,3 передачи при 47,7% реализации трёхочковых. В чемпионате Израиля его статистика: 12,6 очка, 3,3 передачи и 2,5 подбора.

До этого Манфорд успел выйти на паркет в составе итальянской «Умана Рейер Венеция» и австралийского «Мельбурн Феникс», а также провёл 24 матча в НБА за «Мемфис Гриззлиз» и «Милуоки Бакс». Кроме того, он выступал за китайский «Фуцзянь Сюньсин», турецкий «Бурсаспор» и испанскую «Барселону».

Поиграл в Евролиге и НБА. Что за американец усилит УНИКС перед плей-офф?
Поиграл в Евролиге и НБА. Что за американец усилит УНИКС перед плей-офф?
