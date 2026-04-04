УНИКС объявил, что сразу два лидера команды не примут участия в матче с «Уралмашем»

Пресс-служба команды Единой лиги ВТБ УНИКС перед началом матча регулярного чемпионата сезона-2025/2026 с «Уралмашем» опубликовала информацию по поводу игроков, которые пропустят встречу с екатеринбуржцами.

33-летний российский разыгрывающий защитник Дмитрий Кулагин не примет участия в матче из-за болезни, а 32-летний канадский форвард Дишон Пьерр не выйдет на паркет из-за травмы. Встреча между УНИКСом и «Уралмашем» начнётся сегодня, 4 апреля, в 14:30 по московскому времени.

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира московский ЦСКА, одержавший 32 победы при трёх поражениях в 35 играх. На втором месте расположился казанский УНИКС — 30 побед и пять поражений. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» — 26 побед при 10 поражениях в 36 играх.