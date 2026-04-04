УНИКС объявил, что сразу два лидера команды не примут участия в матче с «Уралмашем»

УНИКС объявил, что сразу два лидера команды не примут участия в матче с «Уралмашем»
Пресс-служба команды Единой лиги ВТБ УНИКС перед началом матча регулярного чемпионата сезона-2025/2026 с «Уралмашем» опубликовала информацию по поводу игроков, которые пропустят встречу с екатеринбуржцами.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
74 : 82
Уралмаш
Екатеринбург
УНИКС: Швед - 17, Рейнольдс - 10, Ли - 9, Захаров - 9, Беленицкий - 7, Лопатин - 7, Бингэм - 6, Брюэр - 6, Абдулбасиров - 3, Брайс, Белоусов, Стуленков
Уралмаш: Далтон - 13, Герасимов - 12, Нэвелс - 11, Карданахишвили - 11, Нэльсон - 11, Попов - 8, Эллис - 6, Белянков - 6, Даглас - 3, Писклов - 1, Пынько, Новиков

33-летний российский разыгрывающий защитник Дмитрий Кулагин не примет участия в матче из-за болезни, а 32-летний канадский форвард Дишон Пьерр не выйдет на паркет из-за травмы. Встреча между УНИКСом и «Уралмашем» начнётся сегодня, 4 апреля, в 14:30 по московскому времени.

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира московский ЦСКА, одержавший 32 победы при трёх поражениях в 35 играх. На втором месте расположился казанский УНИКС — 30 побед и пять поражений. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» — 26 побед при 10 поражениях в 36 играх.

