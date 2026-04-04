«Нереалистичные ожидания приводят к нервозности». Тренер «Енисея» — о матче с «Пармой»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич высказался о предстоящем матче с «Бетсити Пармой», который состоится 5 апреля.

«Предыдущий матч показал, что «Парму» можно обыграть, несмотря на их высокий уровень игры. Конечно, понимаем, что на этот раз будет гораздо сложнее. Главная причина в том, что мотивация и энергия игроков «Пармы» будут на гораздо более высоком уровне. Вторая причина — возвращение Фирсова в игру, что придаст нашему сопернику новое измерение и разнообразие.

Наша задача — забыть о предыдущем матче и не брать на себя роль фаворита, нереалистичные ожидания неизбежно приводят к нервозности, а рассматривать это как новую возможность проверить свои силы в противостоянии с исключительным соперником.

Опыт учит нас, что с поддержкой наших болельщиков и при правильном подходе к делу мы способны достичь чего угодно», — приводит слова Арсича пресс-служба команды.