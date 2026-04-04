Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Нереалистичные ожидания приводят к нервозности». Тренер «Енисея» — о матче с «Пармой»

«Нереалистичные ожидания приводят к нервозности». Тренер «Енисея» — о матче с «Пармой»
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич высказался о предстоящем матче с «Бетсити Пармой», который состоится 5 апреля.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
73 : 78
Бетсити Парма
Пермский край
Енисей: Тасич - 17, Рыжов - 14, Коулмэн - 13, Сонько - 7, Артис - 6, Ванин - 6, Евдокимов - 4, Касаткин - 3, Долинин - 3, Ведищев, Перевалов, Шлегель
Бетсити Парма: Адамс - 19, Адамс - 16, Картер - 15, Захаров - 14, Шашков - 8, Свинин - 2, Минченко - 2, Фирсов - 2, Сандерс, Ильницкий, Стафеев, Егоров

«Предыдущий матч показал, что «Парму» можно обыграть, несмотря на их высокий уровень игры. Конечно, понимаем, что на этот раз будет гораздо сложнее. Главная причина в том, что мотивация и энергия игроков «Пармы» будут на гораздо более высоком уровне. Вторая причина — возвращение Фирсова в игру, что придаст нашему сопернику новое измерение и разнообразие.

Наша задача — забыть о предыдущем матче и не брать на себя роль фаворита, нереалистичные ожидания неизбежно приводят к нервозности, а рассматривать это как новую возможность проверить свои силы в противостоянии с исключительным соперником.

Опыт учит нас, что с поддержкой наших болельщиков и при правильном подходе к делу мы способны достичь чего угодно», — приводит слова Арсича пресс-служба команды.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android