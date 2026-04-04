Дабл-дабл Хэйдена помог «Уралмашу» одержать победу над УНИКСом в матче Единой лиги

В субботу, 4 апреля, в Казани на площадке «Баскет-холла» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС принимал «Уралмаш». Встреча завершилась победой гостей паркета со счётом 82:74 (16:21, 30:12, 20:27, 16:14).

В составе хозяев самым результативным стал защитник Алексей Швед, набравший 17 очков. Также на его счету один подбор, передача, два перехвата, блок-шот и одна потеря при коэффициенте эффективности «+19».

Среди гостей лучшим стал разыгрывающий «Уралмаша» Антон Карданахишвили, записавший в актив 11 очков, пять передач, пять подборов и три потери. Его показатель эффективности составил «+19». Также отличился форвард екатеринбургской команды Далтон Хэйден, оформивший дабл-дабл (13 очков и 10 подборов) с коэффициентом полезности «+15».