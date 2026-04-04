УНИКС — «Уралмаш», результат матча 4 апреля 2026, счет 74:82, Единая лига ВТБ — 2025/2026

Дабл-дабл Хэйдена помог «Уралмашу» одержать победу над УНИКСом в матче Единой лиги
В субботу, 4 апреля, в Казани на площадке «Баскет-холла» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС принимал «Уралмаш». Встреча завершилась победой гостей паркета со счётом 82:74 (16:21, 30:12, 20:27, 16:14).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
74 : 82
Уралмаш
Екатеринбург
УНИКС: Швед - 17, Рейнольдс - 10, Ли - 9, Захаров - 9, Беленицкий - 7, Лопатин - 7, Бингэм - 6, Брюэр - 6, Абдулбасиров - 3, Брайс, Белоусов, Стуленков
Уралмаш: Далтон - 13, Герасимов - 12, Нэвелс - 11, Карданахишвили - 11, Нэльсон - 11, Попов - 8, Эллис - 6, Белянков - 6, Даглас - 3, Писклов - 1, Пынько, Новиков

В составе хозяев самым результативным стал защитник Алексей Швед, набравший 17 очков. Также на его счету один подбор, передача, два перехвата, блок-шот и одна потеря при коэффициенте эффективности «+19».

Среди гостей лучшим стал разыгрывающий «Уралмаша» Антон Карданахишвили, записавший в актив 11 очков, пять передач, пять подборов и три потери. Его показатель эффективности составил «+19». Также отличился форвард екатеринбургской команды Далтон Хэйден, оформивший дабл-дабл (13 очков и 10 подборов) с коэффициентом полезности «+15».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
«Нижний» цепляется за плей-офф? Что происходит с «Уралмашем»? Рейтинг силы Единой лиги
