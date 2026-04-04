ЦСКА набрал 109 очков и разгромил «Самару» в Единой лиге. У армейцев шесть побед кряду

В субботу, 4 апреля, в Самаре на стадионе имени Владимира Высоцкого состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого местная «Самара» принимала ЦСКА. Хозяева площадки с разгромным счётом 72:109 (10:34; 16:30; 22:19; 24:26) уступили гостям из Москвы.

В составе хозяев отличился российский форвард Данила Походяев, на его счету 21 очко, три подбора, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+17». Центровой Дмитрий Халдеев набрал девять очков и сделал 10 подборов при коэффициенте эффективности «+16».

В составе ЦСКА отличились два баскетболиста — Антон Астапкович, в активе которого 21 очко, два подбора, две передачи и один перехват при коэффициенте эффективности «+25», а также Ливио Жан-Шарль, на его счету 19 очков, шесть подборов, одна передача и один перехват при коэффициенте эффективности «+25».