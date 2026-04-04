Единая лига: результаты матчей 4 апреля

В субботу, 4 апреля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

УНИКС — «Уралмаш» — 74:82;

«Самара» — ЦСКА — 72:109.

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира московский ЦСКА, одержавший 33 победы при трёх поражениях в 36 играх. На втором месте располагается казанский УНИКС — 30 побед и шесть поражений. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» — 26 побед при 10 поражениях в 36 играх.