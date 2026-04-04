Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Травма Дончича может привести к редкому достижению в НБА, невиданному 50 лет

Комментарии

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич рискует не попасть в символические сборные по итогам сезона, даже несмотря на то что лидирует в гонке лучших бомбардиров лиги. Если словенец не сможет выйти на площадку до конца регулярного чемпионата, он станет первым с 1976 года лучшим бомбардиром, который не был включён в сборную всех звёзд, сообщает Associated Press.

В текущем сезоне Дончич набирает 33,5 очка в среднем за матч, уверенно опережая ближайшего преследователя Шея Гилджес-Александера (31,6). Однако из-за травмы подколенного сухожилия (растяжение второй степени), полученной в игре с «Оклахома-Сити Тандер» (96:139), словенец провёл лишь 64 матча из необходимых 65 для претензии на награды. Обычно восстановление после такой травмы занимает от четырёх до шести недель, что ставит под вопрос его участие даже в старте плей-офф.

В случае если Дончич не сыграет ни в одном из оставшихся матчей, он повторит судьбу Боба Макаду (сезон-1975/1976), который также был лучшим снайпером, но не попал в сборную по итогам года. «Лейкерс» с балансом 50-27 занимают третье место в Западной конференции.

Сейчас читают:
Лука Дончич пропустит остаток регулярки. Но награды возможны даже с 64 играми. Как?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android