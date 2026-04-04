Иисало и Раякович ответили Леброну Джеймсу на критику Мемфиса

Главный тренер «Мемфис Гриззлиз» Туомас Иисало и Дарко Раякович, возглавляющий «Торонто Рэпторс», выступили в защиту города Мемфис после резких высказываний форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Леброн Джеймс ранее заявил, что «Гриззлиз» стоит переехать в Нэшвилл, и признался, что не хотел бы играть в Мемфисе в начале своей карьеры. Эти слова вызвали критику со стороны представителей лиги.

«У меня абсолютно противоположное, 180-градусное мнение. Мемфис, в который мы приехали, был очень тёплым, очень гостеприимным. Всё, что я могу сказать: Мемфис — правильное место для «Гриззлиз», — цитирует Иисало ESPN.

«Мне плевать, что думает остальной мир. Я люблю людей Мемфиса. Люблю еду, люблю каждый свой приезд сюда», — сказал Раякович.