Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Начинаем «в ноль» и потом только возвращаемся». Тренер «Самары» — о поражении от ЦСКА

«Начинаем «в ноль» и потом только возвращаемся». Тренер «Самары» — о поражении от ЦСКА
Комментарии

Главный тренер баскетбольного клуба «Самара» Владислав Коновалов подвёл итоги матча Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, который его команда проиграла со счётом 72:109.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 апреля 2026, суббота. 15:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
72 : 109
ЦСКА
Москва
Самара: Походяев - 21, Косяков - 12, Халдеев - 9, М. Кулагин - 8, Кузнецов - 7, Чикарев - 6, Чеваренков - 5, Пивцайкин - 4, Шейко, Саврасов, Чебуркин
ЦСКА: Астапкович - 21, Жан-Шарль - 19, Тримбл - 14, Уэйр - 10, Карпенко - 10, Чадов - 10, Руженцев - 7, Ухов - 6, Кливленд - 4, Митрович - 4, Ганькевич - 2, Зайцев - 2

«Начало наших матчей — это такая избитая уже тема… «Зенит», УНИКС, ЦСКА… Начинаем «в ноль» и потом только возвращаемся. Я каждый раз говорю игрокам: выходя на площадку, показывайте своё доминирование! А если будешь выходить, думая: сейчас я здесь чуть-чуть справлюсь, а там у меня всё получится — так не бывает, ты должен с максимальной энергией отрабатывать в защите и максимальную энергию прикладывать и использовать тело в нападении. Не реализовали из-под кольца «пустой» бросок — и нам в тренировочном режиме с чудовищным для нас процентом забивают из-за периметра. Надо отбирать инициативу, не позволять таких свободных бросков. И мы уже тратим экстраэнергию, чтобы защититься, подобрать, убежать… Удались, конечно, броски Походяева, наш периметр чуть сработал, но штрафные…

Хорошая третья четверть, как было и с УНИКСом, когда выходишь из раздевалки, делая определенные выводы и оказывая давление на игроков — они заводятся, играют чуть получше. Наверное, ЦСКА тоже решал какие-то свои задачи в начале матча, потом у нас появилось пространство, мы лучше принимали решения, насытили «краску» и забили лёгкие очки», — приводит слова Коновалова официальный сайт Единой лиги.

Сейчас читают:
ЦСКА набрал 109 очков и разгромил «Самару» в Единой лиге. У армейцев шесть побед кряду
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android