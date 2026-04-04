«Начинаем «в ноль» и потом только возвращаемся». Тренер «Самары» — о поражении от ЦСКА

Главный тренер баскетбольного клуба «Самара» Владислав Коновалов подвёл итоги матча Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, который его команда проиграла со счётом 72:109.

«Начало наших матчей — это такая избитая уже тема… «Зенит», УНИКС, ЦСКА… Начинаем «в ноль» и потом только возвращаемся. Я каждый раз говорю игрокам: выходя на площадку, показывайте своё доминирование! А если будешь выходить, думая: сейчас я здесь чуть-чуть справлюсь, а там у меня всё получится — так не бывает, ты должен с максимальной энергией отрабатывать в защите и максимальную энергию прикладывать и использовать тело в нападении. Не реализовали из-под кольца «пустой» бросок — и нам в тренировочном режиме с чудовищным для нас процентом забивают из-за периметра. Надо отбирать инициативу, не позволять таких свободных бросков. И мы уже тратим экстраэнергию, чтобы защититься, подобрать, убежать… Удались, конечно, броски Походяева, наш периметр чуть сработал, но штрафные…

Хорошая третья четверть, как было и с УНИКСом, когда выходишь из раздевалки, делая определенные выводы и оказывая давление на игроков — они заводятся, играют чуть получше. Наверное, ЦСКА тоже решал какие-то свои задачи в начале матча, потом у нас появилось пространство, мы лучше принимали решения, насытили «краску» и забили лёгкие очки», — приводит слова Коновалова официальный сайт Единой лиги.