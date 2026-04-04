Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Всё же это чересчур». Главный тренер ЦСКА Пистиолис — о второй половине матча с «Самарой»

«Всё же это чересчур». Главный тренер ЦСКА Пистиолис — о второй половине матча с «Самарой»
Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис подвёл итоги выездного матча Единой лиги ВТБ с «Самарой», который его команда выиграла со счётом 109:72. Для армейцев эта победа стала шестой подряд.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 апреля 2026, суббота. 15:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
72 : 109
ЦСКА
Москва
Самара: Походяев - 21, Косяков - 12, Халдеев - 9, М. Кулагин - 8, Кузнецов - 7, Чикарев - 6, Чеваренков - 5, Пивцайкин - 4, Шейко, Саврасов, Чебуркин
ЦСКА: Астапкович - 21, Жан-Шарль - 19, Тримбл - 14, Уэйр - 10, Карпенко - 10, Чадов - 10, Руженцев - 7, Ухов - 6, Кливленд - 4, Митрович - 4, Ганькевич - 2, Зайцев - 2

«Спасибо болельщикам ЦСКА, что приехали поддержать нас, и спасибо болельщикам «Самары» за хорошую атмосферу в зале. Мы начали очень собранно и серьёзно, и я очень доволен первой половиной в нашем исполнении. Нормально, что при такой разнице ритм после перерыва поменялся, но всё же это чересчур, по моим ощущениям.

То, что мы пропустили 26 очков в первой половине и 46 — во второй, — огромная разница. При этом надо отдать должное «Самаре»: соперники держали свой ритм и не сдавались до конца», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт Единой лиги.

