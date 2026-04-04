«Всё же это чересчур». Главный тренер ЦСКА Пистиолис — о второй половине матча с «Самарой»

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис подвёл итоги выездного матча Единой лиги ВТБ с «Самарой», который его команда выиграла со счётом 109:72. Для армейцев эта победа стала шестой подряд.

«Спасибо болельщикам ЦСКА, что приехали поддержать нас, и спасибо болельщикам «Самары» за хорошую атмосферу в зале. Мы начали очень собранно и серьёзно, и я очень доволен первой половиной в нашем исполнении. Нормально, что при такой разнице ритм после перерыва поменялся, но всё же это чересчур, по моим ощущениям.

То, что мы пропустили 26 очков в первой половине и 46 — во второй, — огромная разница. При этом надо отдать должное «Самаре»: соперники держали свой ритм и не сдавались до конца», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт Единой лиги.