Тренер УНИКСа Перасович: «Уралмаш» заслужил победу, мы сыграли без фокуса и дисциплины

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение своей команды от екатеринбургского «Уралмаша» в матче Единой лиги ВТБ. Матч завершился со счётом 74:82.

«Поздравляю «Уралмаш». Сегодня они сыграли лучше и заслужили победу. Мы начали хорошо, но пропустили рывок 17:0 во второй четверти. В последнее время многие матчи у нас проходят по схожему сценарию. Мы сыграли очень плохо — без фокуса и дисциплины. Во второй половине команда действовала лучше, мы были близки по счёту, но в итоге у соперника оказалось больше концентрации и, самое главное, желания.

Отмечу разницу по подборам — у них на 18 больше, чем у нас. С таким доминированием гостей под щитами выиграть домашний матч очень сложно», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги.