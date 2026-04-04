Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер УНИКСа Перасович: «Уралмаш» заслужил победу, мы сыграли без фокуса и дисциплины

Комментарии

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение своей команды от екатеринбургского «Уралмаша» в матче Единой лиги ВТБ. Матч завершился со счётом 74:82.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
74 : 82
Уралмаш
Екатеринбург
УНИКС: Швед - 17, Рейнольдс - 10, Ли - 9, Захаров - 9, Беленицкий - 7, Лопатин - 7, Бингэм - 6, Брюэр - 6, Абдулбасиров - 3, Брайс, Белоусов, Стуленков
Уралмаш: Далтон - 13, Герасимов - 12, Нэвелс - 11, Карданахишвили - 11, Нэльсон - 11, Попов - 8, Эллис - 6, Белянков - 6, Даглас - 3, Писклов - 1, Пынько, Новиков

«Поздравляю «Уралмаш». Сегодня они сыграли лучше и заслужили победу. Мы начали хорошо, но пропустили рывок 17:0 во второй четверти. В последнее время многие матчи у нас проходят по схожему сценарию. Мы сыграли очень плохо — без фокуса и дисциплины. Во второй половине команда действовала лучше, мы были близки по счёту, но в итоге у соперника оказалось больше концентрации и, самое главное, желания.

Отмечу разницу по подборам — у них на 18 больше, чем у нас. С таким доминированием гостей под щитами выиграть домашний матч очень сложно», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги.

Сейчас читают:
Дабл-дабл Хэйдена помог «Уралмашу» одержать победу над УНИКСом в матче Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android