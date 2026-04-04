Главный тренер «Уралмаша» Юдин высказался о победе в матче с УНИКСом

Главный тренер екатеринбургского «Уралмаша» Антон Юдин прокомментировал победу своей команды в матче Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Матч завершился со счётом 82:74.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
74 : 82
Уралмаш
Екатеринбург
УНИКС: Швед - 17, Рейнольдс - 10, Ли - 9, Захаров - 9, Беленицкий - 7, Лопатин - 7, Бингэм - 6, Брюэр - 6, Абдулбасиров - 3, Брайс, Белоусов, Стуленков
Уралмаш: Далтон - 13, Герасимов - 12, Нэвелс - 11, Карданахишвили - 11, Нэльсон - 11, Попов - 8, Эллис - 6, Белянков - 6, Даглас - 3, Писклов - 1, Пынько, Новиков

«Поздравляю команду с победой. Практически на протяжении всего матча мы смотрелись хорошо, особенно в плане борьбы и самоотдачи. Количество подборов и преимущество в борьбе под кольцом — говорит о желании победить.

После неприятного поражения в прошлой игре с «Нижним», возможно, после просмотров видео и собраний команда стала более мобилизованной и сконцентрированной. Но повторюсь: я сказал ребятам, если мы боремся и выкладываемся на 100%, можем обыгрывать любого соперника.

А в прошлой встрече, когда мы ходили пешком, обыграть никого было нельзя. Но тот матч — уже история. Сегодня поздравляю команду с победой, с великолепной игрой и борьбой», — приводит слова Юдина официальный сайт Единой лиги.

