Главный тренер «Уралмаша» Юдин высказался о победе в матче с УНИКСом

Главный тренер екатеринбургского «Уралмаша» Антон Юдин прокомментировал победу своей команды в матче Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Матч завершился со счётом 82:74.

«Поздравляю команду с победой. Практически на протяжении всего матча мы смотрелись хорошо, особенно в плане борьбы и самоотдачи. Количество подборов и преимущество в борьбе под кольцом — говорит о желании победить.

После неприятного поражения в прошлой игре с «Нижним», возможно, после просмотров видео и собраний команда стала более мобилизованной и сконцентрированной. Но повторюсь: я сказал ребятам, если мы боремся и выкладываемся на 100%, можем обыгрывать любого соперника.

А в прошлой встрече, когда мы ходили пешком, обыграть никого было нельзя. Но тот матч — уже история. Сегодня поздравляю команду с победой, с великолепной игрой и борьбой», — приводит слова Юдина официальный сайт Единой лиги.