Карри нашёл сходство между собой и Вембаньямой

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мыслями об игре центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Это естественное развитие, которое невозможно форсировать, пока твой талант не станет настолько очевидным в твоём стиле. И если это ведёт к победам, становится коллективным усилием, раскрытием и возможностью возвышать игроков вокруг себя. Так что это улица с двусторонним движением. Талант может завести тебя далеко благодаря данным богом качествам. Но он, кажется, более разговорчив, чем я был в его возрасте. И, очевидно, он первый номер драфта, так что его траектория отличается от моей, но энергия та же», — цитирует Карри The Athletic.

В текущем сезоне Вембаньяма набирает в среднем 24,7 очка, делает 11,5 подбора, 3,0 передачи и 3,1 блок-шота за 61 матч, реализуя 50,9% бросков с игры и 35,0% из-за дуги.