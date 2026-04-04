Валанчюнас заявил о готовности помочь «Денверу» с замены

Валанчюнас заявил о готовности помочь «Денверу» с замены
Центровой «Денвер Наггетс» Йонас Валанчюнас заявил, что готов помочь команде, несмотря на сокращение игрового времени.

«Я буду готов. Что мне ещё сказать? Пока мы выигрываем, я здесь, если нужен. Всё просто», — цитирует Валанчюнаса The Denver Post.

«Он вёл себя настолько профессионально, насколько это возможно. Он зол, потому что хочет помогать команде, а не потому, что это касается лично его. Я полностью доверяю Йонасу», — сказал главный тренер «Денвера» Дэвид Адельман.

В текущем сезоне 33-летний литовец проводит на площадке в среднем 13,2 минуты за матч (наименьший показатель в карьере).

Валанчюнас проводит 14-й сезон в НБА, «Денвер» — его шестая команда. «Наггетс» занимают четвёртое место в Западной конференции.

