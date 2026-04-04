Гершон Ябуселе опроверг слухи о возвращении в Евролигу

Форвард «Чикаго Буллз» Гершон Ябуселе прояснил своё будущее после слухов о возможном обмене. Как сообщает инсайдер Кей Си Джонсон, французский баскетболист намерен продолжить карьеру в Северной Америке и не рассматривает переезд в Европу.

«Моя главная цель — определённо остаться в НБА», — цитирует Ябуселе инсайдер Кей Си Джонсон.

Ябуселе вернулся в лигу в прошлом сезоне, подписав контракт с «Филадельфией», где после пятилетнего перерыва впечатлил статистикой — 11,0 очка, 5,6 подбора и 2,1 передачи при 38% трёхочковых.

Однако после переходов в «Нью-Йорк Никс», где он получал мало времени (2,7 очка и 2,1 подбора), а затем в «Чикаго», у него вновь возникли вопросы о роли. В «Буллз» форвард восстановил форму, набирая 10,4 очка и делая 5,5 подбора в среднем за матч.