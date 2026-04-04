Порзингис заявил, что пока не определился со своим будущим в «Голден Стэйт»

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Кристапс Порзингис заявил, что не уверен в своём будущем в команде после непростого первого сезона.

«Трудно сказать. Конечно, было бы хорошо сказать: «Да, хочу продолжить здесь», но реальность такова, что у меня был совсем не хороший год. Я едва показал, на что способен. И поэтому должен посмотреть, что есть ещё», — цитирует Порзингиса The Athletic.

С момента перехода в «Уорриорз» латвийский бигмен провёл 12 матчей, набирая в среднем 17,5 очка, 4,8 подбора и 2,4 передачи.

Его сезон был омрачён проблемами со здоровьем, включая двухнедельное отсутствие из-за болезни, связанной с диагностированным у него синдромом постуральной ортостатической тахикардии. Порзингис вернулся в строй 8 марта.

