Леброн Джеймс назвал два города, в которых не любит играть

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что не любит играть на выезде с «Милуоки Бакс» и «Мемфис Гриззлис».

«Мне 41 год. Есть два города, в которых я сейчас не люблю играть. Это Милуоки и Мемфис. Что в этом плохого? Я не люблю даже ехать домой [в Акрон] — чёрт, а ведь я оттуда родом», — приводит слова Джеймса Basket News.

Напомним, ранее Леброн уже вызвал недовольство в Мемфисе, предложив перевезти команду в Нэшвилл. При этом он подчеркнул, что его слова — это личные предпочтения, а не неуважение к городам.

В текущем сезоне 41-летний Джеймс набирает в среднем 20,6 очка, делает шесть подборов и 6,9 передачи.

