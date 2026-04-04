Игрок УНИКСа Денис Захаров преодолел отметку в 1500 очков в Единой лиге

Игрок УНИКСа Денис Захаров преодолел отметку в 1500 очков в Единой лиге
Защитник казанского УНИКСа Денис Захаров в матче Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (74:82) переступил отметку в 1500 очков за карьеру. 32-летний российский баскетболист набрал 1502 очка в регулярных чемпионатах и плей-офф турнира.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
74 : 82
Уралмаш
Екатеринбург
УНИКС: Швед - 17, Рейнольдс - 10, Ли - 9, Захаров - 9, Беленицкий - 7, Лопатин - 7, Бингэм - 6, Брюэр - 6, Абдулбасиров - 3, Брайс, Белоусов, Стуленков
Уралмаш: Далтон - 13, Герасимов - 12, Нэвелс - 11, Карданахишвили - 11, Нэльсон - 11, Попов - 8, Эллис - 6, Белянков - 6, Даглас - 3, Писклов - 1, Пынько, Новиков

Юбилейное достижение было оформлено в третьей четверти матча, когда Захаров точным броском сократил отставание своей команды. Денис Захаров выступает в Единой лиге с 2014 года, сменив за это время несколько клубов: «Зенит», «Локомотив-Кубань» и УНИКС.

УНИКС занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги. Команда одержала 30 побед и шесть раз проиграла. На первой строчке располагается ЦСКА (33-3).

