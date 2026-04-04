Игрок УНИКСа Денис Захаров преодолел отметку в 1500 очков в Единой лиге

Защитник казанского УНИКСа Денис Захаров в матче Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (74:82) переступил отметку в 1500 очков за карьеру. 32-летний российский баскетболист набрал 1502 очка в регулярных чемпионатах и плей-офф турнира.

Юбилейное достижение было оформлено в третьей четверти матча, когда Захаров точным броском сократил отставание своей команды. Денис Захаров выступает в Единой лиге с 2014 года, сменив за это время несколько клубов: «Зенит», «Локомотив-Кубань» и УНИКС.

УНИКС занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги. Команда одержала 30 побед и шесть раз проиграла. На первой строчке располагается ЦСКА (33-3).