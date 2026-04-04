«Уралмаш» впервые в истории обыграл УНИКС в Единой лиге

Екатеринбургский «Уралмаш» одержал первую в своей истории победу над казанским УНИКСом в Единой лиге ВТБ. Матч завершился со счётом 82:74 в пользу гостей.

Начало встречи прошло в равной борьбе, но к концу первой четверти хозяева смогли создать небольшое преимущество (21:16). Однако во втором отрезке казанцы не могли набрать очков на протяжении семи минут, а гости воспользовались этим и совершили рывок 17:0. К большому перерыву «Уралмаш» вёл 46:33.

После перерыва УНИКС попытался переломить ход игры, вынудив соперника совершить шесть потерь и сократив отставание до шести очков к заключительной четверти (60:66). В последней десятиминутке за три минуты до финальной сирены Денис Захаров сократил разрыв до трёх очков, но в ответной атаке Хэйден Далтон забил трёхочковый, после чего гости удержали победу.