Эмбиид выразил недовольство решением руководства «Филадельфии» не выпускать его на матч

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид раскритиковал решение клуба дать ему отдых в игре с «Вашингтон Уизардс» (153:131), несмотря на его успешное возвращение после травмы.

НБА — регулярный чемпионат
02 апреля 2026, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
131 : 153
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Вашингтон Уизардс: Гилл - 21, Райли - 18, Вукчевич - 17, Шампани - 17, Каррингтон - 13, Кулибали - 12, Купер - 11, Джонсон - 8, Уоткинс - 7, Харди - 7, Джордж, Сарр
Филадельфия Сиксерс: Джордж - 39, Макси - 28, Эджкомб - 23, Бона - 13, Граймс - 12, Убре - 12, Драммонд - 6, Барлоу - 6, Эдвардс - 5, Пэйн - 4, Боучэмп - 3, Уотфорд - 2, Лоури, Уокер

«Я был зол. Хотел играть в баскетбол. Мне не разрешили. Думаю, этот вопрос скорее к Дэрилу Мори и тем, кто принимает решения», — цитирует Эмбиида PHLY Sixers в социальной сети Х.

Игрок пропустил 20 матчей подряд, но вернулся в конце марта и в трёх играх подряд набирал в среднем 30 очков за игру, помогая «Филадельфии» одержать две победы. Однако как только он набрал форму, его не заявили на встречу с «Вашингтоном». В том матче «Сиксерс» также дали отдохнуть Тайризу Макси и Полу Джорджу.

В текущем сезоне Эмбиид провёл 36 матчей, набирая в среднем 26,9 очка, делая 7,4 подбора и 3,9 передачи при 49,5% реализации с игры.

