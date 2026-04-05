Эмбиид выразил недовольство решением руководства «Филадельфии» не выпускать его на матч

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид раскритиковал решение клуба дать ему отдых в игре с «Вашингтон Уизардс» (153:131), несмотря на его успешное возвращение после травмы.

«Я был зол. Хотел играть в баскетбол. Мне не разрешили. Думаю, этот вопрос скорее к Дэрилу Мори и тем, кто принимает решения», — цитирует Эмбиида PHLY Sixers в социальной сети Х.

Игрок пропустил 20 матчей подряд, но вернулся в конце марта и в трёх играх подряд набирал в среднем 30 очков за игру, помогая «Филадельфии» одержать две победы. Однако как только он набрал форму, его не заявили на встречу с «Вашингтоном». В том матче «Сиксерс» также дали отдохнуть Тайризу Макси и Полу Джорджу.

В текущем сезоне Эмбиид провёл 36 матчей, набирая в среднем 26,9 очка, делая 7,4 подбора и 3,9 передачи при 49,5% реализации с игры.