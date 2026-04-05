Защитник «Лейкерс» Остин Ривз пропустит 4-6 недель из-за травмы

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз не сыграет за «Лейкерс» в регулярном чемпионата НБА и начальной стадии плей-офф. МРТ-обследование защитника подтвердило серьезную травму левой косой мышцы живота, он пропустит от четырех до шести недель. Об этом сообщает ESPN.

Ривз получил травму во время матча НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (96:139). В той же игре травму левого подколенного сухожилия получил Лука Дончич, который, вероятно, пропустит оставшиеся пять матчей регулярного чемпионата. «Лейкерс» также могут недосчитаться Маркуса Смарта, восстанавливающегося после травмы голеностопа.

27-летний Ривз проводит лучший сезон в карьере, набирая в среднем 23,3 очка, делая 4,7 подбора и 5,5 передачи в 51 матче, 45 из которых — в старте. «Лейкерс» с балансом 50-27 занимают третье место в Западной конференции.