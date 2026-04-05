Защитник «Лейкерс» Остин Ривз пропустит 4-6 недель из-за травмы

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз не сыграет за «Лейкерс» в регулярном чемпионата НБА и начальной стадии плей-офф. МРТ-обследование защитника подтвердило серьезную травму левой косой мышцы живота, он пропустит от четырех до шести недель. Об этом сообщает ESPN.

НБА — регулярный чемпионат
06 апреля 2026, понедельник. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
134 : 128
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Флэгг - 45, Вашингтон - 15, Уильямс - 13, Маршалл - 13, Томпсон - 11, Багли III - 9, Кристи - 8, Миддлтон - 8, Гэффорд - 7, Пулакидас - 5, Пауэлл, Джонсон, Нембард, Смит
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Хэйс - 23, Хатимура - 21, Кеннард - 15, Ларэвиа - 14, Эйтон - 13, Вандербилт - 5, Джеймс - 5, Клебер - 2, Тьеро, Смит, Кнехт, Бафкин

Ривз получил травму во время матча НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (96:139). В той же игре травму левого подколенного сухожилия получил Лука Дончич, который, вероятно, пропустит оставшиеся пять матчей регулярного чемпионата. «Лейкерс» также могут недосчитаться Маркуса Смарта, восстанавливающегося после травмы голеностопа.

27-летний Ривз проводит лучший сезон в карьере, набирая в среднем 23,3 очка, делая 4,7 подбора и 5,5 передачи в 51 матче, 45 из которых — в старте. «Лейкерс» с балансом 50-27 занимают третье место в Западной конференции.

