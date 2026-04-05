Денвер Наггетс — Сан-Антонио Спёрс, результат матча 5 апреля 2026, счёт 136:134 ОТ, регулярный чемпионат НБА 2025-2026, Йокич

Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» одолеть «Сан-Антонио», прервав их 11-матчевую серию побед
В ночь с 4 на 5 апреля мск завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Сан-Антонио Спёрс». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 136:134.

НБА — регулярный чемпионат
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
136 : 134
ОТ
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Денвер Наггетс: Йокич - 40, Браун - 21, Джонсон - 17, Мюррэй - 15, Гордон - 15, Хардуэй-младший - 10, Валанчюнас - 7, Строутер - 6, Браун - 5, Джонс, Джонс, Холмс, Пикетт, Симпсон, Родди
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 34, Касл - 20, Васселл - 18, Шампани - 18, Фокс - 14, Харпер - 12, Джонсон - 10, Барнс - 8, Маклафлин, Корнет, Олиник, Брайант, Бийомбо, Пламли, Уотерс III

В составе победителей наибольшей результативностью отметился сербский центровой Никола Йокич, оформивший дабл-дабл: 40 очков, 13 передач. Также в его активе восемь подборов. Его партнёр по команде канадский разыгрывающий Джамал Мюррэй также отметился дабл-даблом. На его счету 15 очков, четыре подбора и 10 передач.

У гостей самым результативным игроком стал французский центровой Виктор Вембаньяма. Он стал ещё одним баскетболистом с дабл-даблом в игре: 34 очка и 18 подборов. Кроме того, француз отметился семью ассистами.

Отметим, что «Денвер» одержал восьмую победу подряд, в то время как «Сан-Антонио» прервал серию побед, которая перед данной встречей достигла 11 матчей.

Таблица НБА
Календарь НБА
