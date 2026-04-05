Единая лига: расписание матчей 5 апреля

В воскресенье, 5 апреля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Баскетбол. Единая лига, регулярный чемпионат. Расписание матчей на 5 апреля:

12:00 мск — «Енисей» — «Бетсити Парма»;

15:00 мск — «Пари Нижний Новгород» —«Зенит».

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира московский ЦСКА, одержавший 33 победы при трёх поражениях в 36 играх. На втором месте расположился казанский УНИКС — 30 побед и шесть поражений. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» — 26 побед при 10 поражениях в 36 играх.