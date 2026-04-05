Никола Йокич назвал Виктора Вембаньяму самым уникальным двусторонним игроком НБА

Никола Йокич назвал Виктора Вембаньяму самым уникальным двусторонним игроком НБА
Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич высоко оценил игру центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы. После победы «Денвера» над «Сан-Антонио» (136:134) сербский баскетболист назвал француза самым необычным игроком в лиге.

НБА — регулярный чемпионат
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
136 : 134
ОТ
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Денвер Наггетс: Йокич - 40, Браун - 21, Джонсон - 17, Мюррэй - 15, Гордон - 15, Хардуэй-младший - 10, Валанчюнас - 7, Строутер - 6, Браун - 5, Джонс, Джонс, Холмс, Пикетт, Симпсон, Родди
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 34, Касл - 20, Васселл - 18, Шампани - 18, Фокс - 14, Харпер - 12, Джонсон - 10, Барнс - 8, Маклафлин, Корнет, Олиник, Брайант, Бийомбо, Пламли, Уотерс III

«Он самый уникальный игрок на обеих сторонах площадки. Он создаёт столько проблем в защите из-за своей способности бросать мяч. Он на расстоянии одного дриблинга от кольца, забивает сверху, опасен при скидках под кольцо. Если ты опаздываешь на миллисекунду — это, вероятно, попадание. Он заставляет всю лигу ставить на него тело и толкаться с ним», — приводит слова Йокича ESPN.

В этом матче оба претендента на звание MVP показали выдающуюся статистику. Йокич оформил дабл-дабл из 40 очков и 13 передач. Вембаньяма записал на свой счёт 34 очка, 18 подборов, семь передач и пять блок-шотов.

Сейчас читают:
Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» одолеть «Сан-Антонио», прервав их 11-матчевую серию побед
Виктор Вембаньяма назвал Николу Йокича лучшим атакующим игроком в мире
