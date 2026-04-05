Никола Йокич назвал Виктора Вембаньяму самым уникальным двусторонним игроком НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич высоко оценил игру центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы. После победы «Денвера» над «Сан-Антонио» (136:134) сербский баскетболист назвал француза самым необычным игроком в лиге.

«Он самый уникальный игрок на обеих сторонах площадки. Он создаёт столько проблем в защите из-за своей способности бросать мяч. Он на расстоянии одного дриблинга от кольца, забивает сверху, опасен при скидках под кольцо. Если ты опаздываешь на миллисекунду — это, вероятно, попадание. Он заставляет всю лигу ставить на него тело и толкаться с ним», — приводит слова Йокича ESPN.

В этом матче оба претендента на звание MVP показали выдающуюся статистику. Йокич оформил дабл-дабл из 40 очков и 13 передач. Вембаньяма записал на свой счёт 34 очка, 18 подборов, семь передач и пять блок-шотов.