Виктор Вембаньяма назвал Николу Йокича лучшим атакующим игроком в мире

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма высоко оценил игру центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича. После матча, в котором «Денвер» обыграл «Сан-Антонио» (136:134), французский баскетболист назвал серба лучшим нападающим в мире.

НБА — регулярный чемпионат
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
136 : 134
ОТ
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Денвер Наггетс: Йокич - 40, Браун - 21, Джонсон - 17, Мюррэй - 15, Гордон - 15, Хардуэй-младший - 10, Валанчюнас - 7, Строутер - 6, Браун - 5, Джонс, Джонс, Холмс, Пикетт, Симпсон, Родди
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 34, Касл - 20, Васселл - 18, Шампани - 18, Фокс - 14, Харпер - 12, Джонсон - 10, Барнс - 8, Маклафлин, Корнет, Олиник, Брайант, Бийомбо, Пламли, Уотерс III

«Это немного отличается от большинства команд. В смысле, у них лучший атакующий игрок в мире… Я думаю, это была потрясающая игра. Очень весёлая. Одна из самых весёлых. Жаль, что мы не смогли её закрыть. Мой вывод из этой игры: она была полезна для нас. Это настоящее испытание против команды, которая сейчас действительно борется за что-то», — приводит слова Вембаньямы ESPN.

В прошедшем матче оба претендента на звание MVP показали выдающуюся статистику. Йокич оформил дабл-дабл из 40 очков и 13 передач. Вембаньяма записал на свой счёт 34 очка, 18 подборов, семь передач и пять блок-шотов.

