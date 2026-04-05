Виктор Вембаньяма назвал Николу Йокича лучшим атакующим игроком в мире

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма высоко оценил игру центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича. После матча, в котором «Денвер» обыграл «Сан-Антонио» (136:134), французский баскетболист назвал серба лучшим нападающим в мире.

«Это немного отличается от большинства команд. В смысле, у них лучший атакующий игрок в мире… Я думаю, это была потрясающая игра. Очень весёлая. Одна из самых весёлых. Жаль, что мы не смогли её закрыть. Мой вывод из этой игры: она была полезна для нас. Это настоящее испытание против команды, которая сейчас действительно борется за что-то», — приводит слова Вембаньямы ESPN.

В прошедшем матче оба претендента на звание MVP показали выдающуюся статистику. Йокич оформил дабл-дабл из 40 очков и 13 передач. Вембаньяма записал на свой счёт 34 очка, 18 подборов, семь передач и пять блок-шотов.