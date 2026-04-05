«Атланта» подписала центрового Тони Брэдли до конца сезона

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс» заключил контракт с Тони Брэдли до завершения текущего сезона. 28-летний центровой призван усилить переднюю линию команды после травмы Джока Ландейла, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Брэдли провёл последние два сезона в «Индиане Пэйсерс». В текущем розыгрыше он принял участие в 38 матчах, набирая в среднем четыре очка и делая 2,8 подбора за 10 минут на площадке. За свою карьеру центровой также выступал за «Юту», «Мемфис», «Оклахома-Сити», «Филадельфию» и «Чикаго».

«Атланта» удачно провела вторую половину регулярного чемпионата. С 45 победами и 33 поражениями клуб занимает пятое место в Восточной конференции.