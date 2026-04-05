Форвард «Зенита» Андре Роберсон: не можем позволить себе расслабиться ни на одну игру

Форвард баскетбольного клуба «Зенит» Андре Роберсон поделился ожиданиями от выездного матча Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится сегодня, 5 апреля, в Нижнем Новгороде.

«Мы хотим завершить сезон на высокой ноте, особенно зная, что впереди у нас серия домашних матчей. Все были на одной волне, пробовали что-то новое и просто сфокусировались на том, чтобы завтра выйти на паркет и выступить на высоком уровне с полной концентрацией. «Зенит» не может позволить себе расслабляться в любой игре. «У них сейчас серия побед, но у нас тоже. Моя задача — продолжать развиваться и сосредоточиться на себе», — приводит слова баскетболиста пресс-служба клуба.

Самыми опасными качествами «Пари НН» американец назвал командную игру, мощь и упорство. «Если мы сосредоточимся на нашем игровом плане и сделаем то, что сказал тренер, у нас всё получится», — добавил Роберсон.