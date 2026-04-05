Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард «Зенита» Андре Роберсон: не можем позволить себе расслабиться ни на одну игру

Форвард «Зенита» Андре Роберсон: не можем позволить себе расслабиться ни на одну игру
Комментарии

Форвард баскетбольного клуба «Зенит» Андре Роберсон поделился ожиданиями от выездного матча Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится сегодня, 5 апреля, в Нижнем Новгороде.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
72 : 88
Зенит
Санкт-Петербург
Пари Нижний Новгород: Лукач - 21, Зоткин - 15, Карпенков - 12, Ключенков - 10, Хоменко - 9, Якушин - 5, Буринский, Платонов, Симаев, Шендеров
Зенит: Шаманич - 23, Джузэнг - 16, Мун - 10, Воронцевич - 9, Мартюк - 8, Бако - 6, Роберсон - 5, Емченко - 5, Фрейзер - 3, Узинский - 3, Щербенев, Карасёв

«Мы хотим завершить сезон на высокой ноте, особенно зная, что впереди у нас серия домашних матчей. Все были на одной волне, пробовали что-то новое и просто сфокусировались на том, чтобы завтра выйти на паркет и выступить на высоком уровне с полной концентрацией. «Зенит» не может позволить себе расслабляться в любой игре. «У них сейчас серия побед, но у нас тоже. Моя задача — продолжать развиваться и сосредоточиться на себе», — приводит слова баскетболиста пресс-служба клуба.

Самыми опасными качествами «Пари НН» американец назвал командную игру, мощь и упорство. «Если мы сосредоточимся на нашем игровом плане и сделаем то, что сказал тренер, у нас всё получится», — добавил Роберсон.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android