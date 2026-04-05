«Жальгирис» продлил контракт с форвардом Дастином Слевой до 2028 года

Литовский баскетбольный клуб «Жальгирис» официально объявил о продлении соглашения с форвардом Дастином Слевой. Новый контракт рассчитан до конца сезона-2027/2028 и включает опцию выкупа летом 2027 года за значительную компенсацию.

Изначально контракт с 30-летним американцем был подписан по схеме «1+1» с правом выкупа предстоящим летом. Однако впечатляющая игра в текущем сезоне убедила руководство клуба не ждать конца сезона и закрепить одного из ключевых игроков в составе досрочно.

В 35 матчах Евролиги Слева проводит на площадке около 20 минут, набирая в среднем 6,9 очка, делая 3,5 подбора и 1,1 передачи.