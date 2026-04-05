«Парма» в гостях обыграла «Енисей» в матче Единой лиги

В воскресенье, 5 апреля, в Красноярске на арене «Север» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого местный «Енисей» принимал «Парму». Хозяева площадки со счётом 73:78 (17:25; 21:11; 20:14; 15:28) уступили гостям из Перми.

В составе хозяев отличился сербский форвард Данило Тасич, на его счету 17 очков и три подбора. Центровой Егор Рыжов набрал 14 очков и сделал шесть подборов.

В составе «Пармы» отличились два баскетболиста — Брэндан Адамс, в активе которого 19 очков, четыре подбора и один перехват при коэффициенте эффективности «+26», а также Джален Адамс, на его счету 16 очков, семь подборов и два перехвата при коэффициенте эффективности «+20».