«Енисей» — «Бетсити Парма», результат матча 5 апреля 2026, счет 73:78, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Парма» в гостях обыграла «Енисей» в матче Единой лиги
В воскресенье, 5 апреля, в Красноярске на арене «Север» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого местный «Енисей» принимал «Парму». Хозяева площадки со счётом 73:78 (17:25; 21:11; 20:14; 15:28) уступили гостям из Перми.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
73 : 78
Бетсити Парма
Пермский край
Енисей: Тасич - 17, Рыжов - 14, Коулмэн - 13, Сонько - 7, Артис - 6, Ванин - 6, Евдокимов - 4, Касаткин - 3, Долинин - 3, Ведищев, Перевалов, Шлегель
Бетсити Парма: Адамс - 19, Адамс - 16, Картер - 15, Захаров - 14, Шашков - 8, Свинин - 2, Минченко - 2, Фирсов - 2, Сандерс, Ильницкий, Стафеев, Егоров

В составе хозяев отличился сербский форвард Данило Тасич, на его счету 17 очков и три подбора. Центровой Егор Рыжов набрал 14 очков и сделал шесть подборов.

В составе «Пармы» отличились два баскетболиста — Брэндан Адамс, в активе которого 19 очков, четыре подбора и один перехват при коэффициенте эффективности «+26», а также Джален Адамс, на его счету 16 очков, семь подборов и два перехвата при коэффициенте эффективности «+20».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
«Без сожалений». Бывший лучший снайпер Единой лиги скандально покинул «Автодор»
«Без сожалений». Бывший лучший снайпер Единой лиги скандально покинул «Автодор»
