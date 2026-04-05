«Орландо» может уволить Джамала Мозли и нанять Майка Мэлоуна — инсайдер

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо Мэджик» рассматривает возможность замены главного тренера Джамала Мозли на бывшего наставника «Денвер Наггетс» Майка Мэлоуна.

«Победа — главный приоритет «Мэджик», и, если с таким составом они пропустят постсезон, сезон будет признан провальным. Поэтому Мозли находится в «горячем кресле», и именно поэтому источники в лиге связывают Майка Мэлоуна с Орландо. Ожидается, что имя Мэлоуна снова будет фигурировать в связи с несколькими тренерскими вакансиями предстоящим летом, особенно в Орландо, если они решат расстаться с Мозли», — сообщает инсайдер Бретт Сигель.

За четыре сезона под руководством Мозли «Мэджик» одержали 144 победы при 184 поражениях. Команда занимает девятое место в Восточной конференции с балансом 40-36 и рискует не попасть в плей-офф напрямую.