Джей Джей Редик раскрыл игровой план «Лейкерс» без Остина Ривза и Луки Дончича

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик рассказал, как команда будет действовать в отсутствие травмированных лидеров — Луки Дончича и Остина Ривза, а также Маркуса Смарта. Все трое пропустят ближайший матч с «Даллас Маверикс».

«С точки зрения стратегии и тактики нам, очевидно, придётся играть немного иначе. У нас достаточно возможностей, чтобы играть через Леброна, через Руи. Мы подождём и посмотрим, когда вернутся Остин и Смарт, но наша миссия не изменилась: мы хотим занять третье место и выиграть серию первого раунда. Лука сделает всё, чтобы вернуться, но мы не знаем его сроков», — приводит слова Редика Fadeaway World.

По словам тренера, нагрузка по ведению мяча ляжет на других игроков. «Коби [Бафкин], Ник [Смит-младший], Далтон [Кнехт] — эти парни будут с нами завтра. Нам, вероятно, придётся использовать ротацию из 10–11 человек», — добавил Редик.

Напомним, Дончич выбыл из-за растяжения подколенного сухожилия 2-й степени, Ривз травмировал область рёбер, а Смарт восстанавливается после повреждения голеностопа.