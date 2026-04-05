Джей Джей Редик раскрыл игровой план «Лейкерс» без Остина Ривза и Луки Дончича

Джей Джей Редик раскрыл игровой план «Лейкерс» без Остина Ривза и Луки Дончича
Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик рассказал, как команда будет действовать в отсутствие травмированных лидеров — Луки Дончича и Остина Ривза, а также Маркуса Смарта. Все трое пропустят ближайший матч с «Даллас Маверикс».

НБА — регулярный чемпионат
06 апреля 2026, понедельник. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
134 : 128
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Флэгг - 45, Вашингтон - 15, Уильямс - 13, Маршалл - 13, Томпсон - 11, Багли III - 9, Кристи - 8, Миддлтон - 8, Гэффорд - 7, Пулакидас - 5, Пауэлл, Джонсон, Нембард, Смит
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Хэйс - 23, Хатимура - 21, Кеннард - 15, Ларэвиа - 14, Эйтон - 13, Вандербилт - 5, Джеймс - 5, Клебер - 2, Тьеро, Смит, Кнехт, Бафкин

«С точки зрения стратегии и тактики нам, очевидно, придётся играть немного иначе. У нас достаточно возможностей, чтобы играть через Леброна, через Руи. Мы подождём и посмотрим, когда вернутся Остин и Смарт, но наша миссия не изменилась: мы хотим занять третье место и выиграть серию первого раунда. Лука сделает всё, чтобы вернуться, но мы не знаем его сроков», — приводит слова Редика Fadeaway World.

По словам тренера, нагрузка по ведению мяча ляжет на других игроков. «Коби [Бафкин], Ник [Смит-младший], Далтон [Кнехт] — эти парни будут с нами завтра. Нам, вероятно, придётся использовать ротацию из 10–11 человек», — добавил Редик.

Напомним, Дончич выбыл из-за растяжения подколенного сухожилия 2-й степени, Ривз травмировал область рёбер, а Смарт восстанавливается после повреждения голеностопа.

