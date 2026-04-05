Стив Керр назвал Стефена Карри величайшим лицом франшизы в истории НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр накануне возвращения защитника Стефена Карри в строй после травмы колена высоко оценил вклад разыгрывающего в развитие клуба.

«Он величайшее лицо франшизы, которое я когда-либо видел. Мы обязаны дать нашим болельщикам возможность увидеть Стефена Карри в этом году. И Стеф даже не думает об этом дважды — он сам этого хочет. Мы тоже. Наши фанаты тоже. Так что мы это сделаем», — приводит слова Керра Fadeaway world.

Карри пропустил 27 матчей из-за хронической травмы колена. До повреждения 38-летний защитник набирал в среднем 27,2 очка, 4,8 передачи и 3,5 подбора, реализуя 39,1% трёхочковых. «Уорриорз» занимают 10-е место в Западной конференции (36-41) и сохраняют шансы на попадание в плей-офф.

