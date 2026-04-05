Главный тренер «Енисея» Арсич назвал причину домашнего поражения от «Пармы»

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал домашнее поражение своей команды от пермской «Пармы» в матче Единой лиги ВТБ (73:78).

«Мы не смогли воспользоваться ошибками соперника. Если бы после третьей четверти наше преимущество составило более 10 очков, игра могла бы сложиться иначе. Мы не реализовали множество открытых бросков, что в итоге и привело к поражению.

Мы хотели победить, но некоторым игрокам не хватает опыта: из-за волнения они допускают ошибки в простых ситуациях. К сожалению, для молодой команды такие моменты неизбежны», — приводит слова Арсича официальный сайт Единой лиги.