Главный тренер «Енисея» Арсич назвал причину домашнего поражения от «Пармы»

Главный тренер «Енисея» Арсич назвал причину домашнего поражения от «Пармы»
Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал домашнее поражение своей команды от пермской «Пармы» в матче Единой лиги ВТБ (73:78).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
73 : 78
Бетсити Парма
Пермский край
Енисей: Тасич - 17, Рыжов - 14, Коулмэн - 13, Сонько - 7, Артис - 6, Ванин - 6, Евдокимов - 4, Касаткин - 3, Долинин - 3, Ведищев, Перевалов, Шлегель
Бетсити Парма: Адамс - 19, Адамс - 16, Картер - 15, Захаров - 14, Шашков - 8, Свинин - 2, Минченко - 2, Фирсов - 2, Сандерс, Ильницкий, Стафеев, Егоров

«Мы не смогли воспользоваться ошибками соперника. Если бы после третьей четверти наше преимущество составило более 10 очков, игра могла бы сложиться иначе. Мы не реализовали множество открытых бросков, что в итоге и привело к поражению.

Мы хотели победить, но некоторым игрокам не хватает опыта: из-за волнения они допускают ошибки в простых ситуациях. К сожалению, для молодой команды такие моменты неизбежны», — приводит слова Арсича официальный сайт Единой лиги.

