Главный тренер «Енисея» Арсич назвал причину домашнего поражения от «Пармы»
Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал домашнее поражение своей команды от пермской «Пармы» в матче Единой лиги ВТБ (73:78).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
73 : 78
Бетсити Парма
Пермский край
Енисей: Тасич - 17, Рыжов - 14, Коулмэн - 13, Сонько - 7, Артис - 6, Ванин - 6, Евдокимов - 4, Касаткин - 3, Долинин - 3, Ведищев, Перевалов, Шлегель
Бетсити Парма: Адамс - 19, Адамс - 16, Картер - 15, Захаров - 14, Шашков - 8, Свинин - 2, Минченко - 2, Фирсов - 2, Сандерс, Ильницкий, Стафеев, Егоров
«Мы не смогли воспользоваться ошибками соперника. Если бы после третьей четверти наше преимущество составило более 10 очков, игра могла бы сложиться иначе. Мы не реализовали множество открытых бросков, что в итоге и привело к поражению.
Мы хотели победить, но некоторым игрокам не хватает опыта: из-за волнения они допускают ошибки в простых ситуациях. К сожалению, для молодой команды такие моменты неизбежны», — приводит слова Арсича официальный сайт Единой лиги.
