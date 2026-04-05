«Зенит» на выезде уверенно победил «Нижний Новгород» в матче Единой лиги

В воскресенье, 5 апреля, в Нижнем Новгороде состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого местный «Пари НН» принимал «Зенит». Хозяева площадки со счётом 72:88 (16:25; 14:25; 23:17; 19:21) проиграли гостям из Санкт-Петербурга.

В составе хозяев отличился венгерский форвард Норберт Лукач, на его счету 21 очко и три подбора. Защитник Сергей Зоткин набрал 15 очков и сделал один подбор.

В составе «Зенита» отличились два баскетболиста — Лука Шаманич, в активе которого 23 очка, пять подборов и три перехвата, а также Джонни Джузэнг, на его счету 16 очков, четыре подбора и один перехват.