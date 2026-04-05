«Пари Нижний Новгород» — «Зенит», результат матча 5 апреля 2026, счет 72:88, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Зенит» на выезде уверенно победил «Нижний Новгород» в матче Единой лиги
В воскресенье, 5 апреля, в Нижнем Новгороде состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого местный «Пари НН» принимал «Зенит». Хозяева площадки со счётом 72:88 (16:25; 14:25; 23:17; 19:21) проиграли гостям из Санкт-Петербурга.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
72 : 88
Зенит
Санкт-Петербург
Пари Нижний Новгород: Лукач - 21, Зоткин - 15, Карпенков - 12, Ключенков - 10, Хоменко - 9, Якушин - 5, Буринский, Платонов, Симаев, Шендеров
Зенит: Шаманич - 23, Джузэнг - 16, Мун - 10, Воронцевич - 9, Мартюк - 8, Бако - 6, Роберсон - 5, Емченко - 5, Фрейзер - 3, Узинский - 3, Щербенев, Карасёв

В составе хозяев отличился венгерский форвард Норберт Лукач, на его счету 21 очко и три подбора. Защитник Сергей Зоткин набрал 15 очков и сделал один подбор.

В составе «Зенита» отличились два баскетболиста — Лука Шаманич, в активе которого 23 очка, пять подборов и три перехвата, а также Джонни Джузэнг, на его счету 16 очков, четыре подбора и один перехват.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
«Без сожалений». Бывший лучший снайпер Единой лиги скандально покинул «Автодор»
«Без сожалений». Бывший лучший снайпер Единой лиги скандально покинул «Автодор»
