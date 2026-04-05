Единая лига: результаты матчей 5 апреля

В воскресенье, 5 апреля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Баскетбол. Единая лига. Результаты матчей на 5 апреля:

«Енисей» — «Парма» — 73:78;

«Нижний Новгород» — «Зенит» — 72:88.

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира московский ЦСКА, одержавший 33 победы при трёх поражениях в 36 играх. На втором месте располагается казанский УНИКС — 30 побед и шесть поражений. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» — 27 побед при 10 поражениях в 37 играх.