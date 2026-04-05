Пашутин прокомментировал победу «Пармы» над «Енисеем» в гостевом матче Единой лиги

Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победу над красноярским «Енисеем» (78:73) в гостевом матче Единой лиги ВТБ.

«Хочу поздравить команду и болельщиков — в Красноярске всегда сложно играть. Помимо разницы во времени, «Енисей» очень достойно проводит вторую половину чемпионата: команда навязывает физический баскетбол и дома либо выигрывает, либо уступает с минимальной разницей. Стоит учесть, что мы уже играли здесь неделю назад и сделали выводы — пропустили меньше и лучше сыграли на подборе. Нам также помогла игра с «Мегой»: ребята выплеснули эмоции, поверили в себя, стали больше играть от защиты и лучше двигать мяч.

Мы хорошо начали матч, но провалили вторую четверть. В перерыве поговорили и стали плотнее действовать в защите против снайперов. За счёт внимания, самоотверженности и игры друг за друга добились нужного результата. Нужно отдать должное команде: никто не экономил силы — [Террелл] Картер получил пять фолов, у многих было по четыре, но все бились до конца.

Эта победа приблизила нас к пятому месту. Руководство поставило задачу — занять пятое место и выйти в «Финал четырёх». Сейчас самое главное — восстановиться: 8 апреля у нас игра с «Самарой», затем игры в Санкт-Петербурге. Ещё раз поздравляю всех с победой — матч получился упорным, но в концовке мы показали характер и добились результата», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.