Аналитик: у Леброна есть шанс сделать что-то легендарное — вывести «Лейкерс» в плей-офф

Известный американский аналитик Скип Бэйлесс предположил, что из-за слёта Остина Ривза и Луки Дончича ввиду травм у 41-летнего лидера команды «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественника Леброна Джеймса появилась возможность доказать всем критикам их неправоту, выведя клуб в одиночку в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«О, нет! Теперь и Остин Ривз выбыл? У Леброна есть шанс совершить нечто поистине легендарное – вывести «Лейкерс» в плей-офф. Теперь ты можешь компенсировать свой результат 2-12 в последних 14 матчах плей-офф», — написал Бэйлесс на своей странице в социальной сети Х.