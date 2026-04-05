Гомельский объяснил поражение «Сан-Антонио» в матче с «Денвером»

Авторитетный российский комментатор и аналитик Владимир Гомельский поделился мнением насчёт матча НБА между «Денвер Наггетс» и «Сан-Антонио Спёрс», который завершился со счётом 136:134 ОТ в пользу клуба из Денвера.

НБА — регулярный чемпионат
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
136 : 134
ОТ
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Денвер Наггетс: Йокич - 40, Браун - 21, Джонсон - 17, Мюррэй - 15, Гордон - 15, Хардуэй-младший - 10, Валанчюнас - 7, Строутер - 6, Браун - 5, Джонс, Джонс, Холмс, Пикетт, Симпсон, Родди
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 34, Касл - 20, Васселл - 18, Шампани - 18, Фокс - 14, Харпер - 12, Джонсон - 10, Барнс - 8, Маклафлин, Корнет, Олиник, Брайант, Бийомбо, Пламли, Уотерс III

«Большую часть времени «Сан-Антонио Спёрс» вели в счёте. Однако в заключительной четверти хозяева совершили рывок и перевели матч в овертайм. А уже в дополнительное время дожали соперника и победили. Лидеры команд показали невероятно результативный баскетбол: Вембаньяма набрал 35 очков, а Йокич — 40 очков. Мне показалось, что для победы «Сан-Антонио Спёрс» не хватило опыта игроков периметра — Вассела, Кастла и Харпера. Отдать мяч Вембе — просто.

А вот продолжать участвовать в позиционном нападении, предлагать себя для последующей атаки, участвовать в борьбе за отскок в случае промаха лидера — это куда сложнее. Не хватило разнообразия гостям в позиционном нападении в овертайме. В случае если «Денвер» займёт на Западе третье место, то нас ждёт увлекательная полуфинальная серия между этими соперниками», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.

