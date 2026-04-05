Деян Радоньич — о победе «Зенита» над «Пари НН»: вторые 20 минут были не такими хорошими

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич прокомментировал победу над командой «Пари Нижний Новгород» (88:72) в гостевом матче 37-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Прежде всего поздравляю моих игроков с ещё одной победой на выезде. В первой половине мы выглядели уверенно — действовали хорошо и в защите, и в атаке. Вторые 20 минут были не такими хорошими. Мы играли не лучшим образом, но контролировали встречу до самого конца», — приводит слова Радоньича пресс-служба клуба.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице, одержав 27 побед и потерпев 10 поражений. Следующий матч команда из Санкт-Петербурга проведёт 7 апреля дома с «Уралмашем».