Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Деян Радоньич — о победе «Зенита» над «Пари НН»: вторые 20 минут были не такими хорошими

Комментарии

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич прокомментировал победу над командой «Пари Нижний Новгород» (88:72) в гостевом матче 37-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
72 : 88
Зенит
Санкт-Петербург
Пари Нижний Новгород: Лукач - 21, Зоткин - 15, Карпенков - 12, Ключенков - 10, Хоменко - 9, Якушин - 5, Буринский, Платонов, Симаев, Шендеров
Зенит: Шаманич - 23, Джузэнг - 16, Мун - 10, Воронцевич - 9, Мартюк - 8, Бако - 6, Роберсон - 5, Емченко - 5, Фрейзер - 3, Узинский - 3, Щербенев, Карасёв

«Прежде всего поздравляю моих игроков с ещё одной победой на выезде. В первой половине мы выглядели уверенно — действовали хорошо и в защите, и в атаке. Вторые 20 минут были не такими хорошими. Мы играли не лучшим образом, но контролировали встречу до самого конца», — приводит слова Радоньича пресс-служба клуба.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице, одержав 27 побед и потерпев 10 поражений. Следующий матч команда из Санкт-Петербурга проведёт 7 апреля дома с «Уралмашем».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android